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Общество

Объявлен набор в Школу межэтнической журналистики при ПсковГУ

В феврале при Псковском государственном университете во второй раз откроется Школа межэтнической журналистики. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы Школы, занятия начнутся 13 февраля и будут проходить раз в неделю в течение трёх месяцев на факультете филологии и иностранных языков при кафедре связей с общественностью и журналистики.

На фото: Псковские выпускники Школы межэтнической журналистики на семинаре в МГУ в июле 2016 года (фото предоставлено организаторами Школы)

Занятия Школы будет вести руководитель Псковского отделения Гильдии межэтнической журналистики РФ Ольга Миронович (окончила факультет журналистики МГУ, стажировалась в Школе журналистики Колумбийского университета в Нью-Йорке, победитель Всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия – 2015», лауреат Премии председателя Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир-2016» Рустама Минниханова).

Обучение в Школе бесплатное.

Требование к абитуриентам: студенты и молодые журналисты в возрасте до 28 лет, интересующиеся этнокультурной и межэтнической тематикой.

Запись в Школу производится в группе «ВКонтакте», которая так и называется «Школа межэтнической журналистики в Пскове».

Проект осуществляет Гильдия межэтнической журналистики в партнерстве с МОО «Всенародный Собор» при господдержке, выделенной в качестве президентского гранта на основании конкурса, проведенного Национальным благотворительным фондом.

В рамках образовательной программы «Опыт освещения межнациональных отношений молодыми журналистами» студенты-журналисты из двадцати трех регионов России познакомятся с этнокультурным многообразием РФ, особенностями освещения межнациональных отношений в СМИ, получат представление об этике этножурналиста, посетят национально-культурные автономии и национальные праздники.

В процессе занятий пройдут межрегиональные видеоконференции, будут реализованы совместные проекты. Значительная часть учебного времени программы отведена практическим занятиям. Лучшие студенты получат возможность опубликовать свои материалы на страницах и в эфире региональных и федеральных СМИ.

Занятия будут проходить одновременно по единой программе в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Барнауле, Волгограде, Воронеже, Ижевске, Иркутске, Йошкар-Оле, Калининграде, Красноярске, Махачкале, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Пскове, Самаре, Саранске, Сыктывкаре, Томске, Чебоксарах, Улан-Уде, Элисте и Якутске.

По окончании обучения выпускники получат сертификаты. Лучшие ученики Школы примут участие в выездной отчетной конференции, которая пройдет в июле в Москве на базе факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, а также в учебном пресс-туре в один из национальных регионов РФ. 

Напомним, в Пскове набор в Школу межэтнической журналистики осуществляется уже второй раз. В прошлом году двое лучших выпускников псковской Школы Алексей Гиреев и Ирина Уфимцева приняли участие во Всероссийском молодёжном форуме «Территория смыслов» и в семинаре, который проходил на журфаке МГУ, а Ангелина Семёнова как автор самых интересных псковских публикаций на сайте «Национальный акцент» была награждена поездкой на Байкал.

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