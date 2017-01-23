Экипаж калининградца и псковича завоевал «золото» в своём зачёте на первом этапе Чемпионата России по ралли 2017 года

18:53, 23 января 2017, ПАИ

Экипаж калининградца Дмитрия Мячина и псковича Александра Горланова завоевал «золото» в своей зачётной группе R2 на первом этапе Чемпионата России по ралли 2017 года. Гонка прошла в Лахденпохском районе Республики Карелии 20-21 января, сообщил Псковскому агентству информации в президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич.

Псков также на этой гонке представляли Максим Павлов и Сергей Пушкарь, и Юлия Пащинская, которая читала стенограмму пилоту из Москвы Андрею Зыкову.

Максиму Павлову и Сергею Пушкарю финишировать не удалось. «На ралли в Карелии есть спецучасток Лумиваара, известный своими яркими «крышами» [вылет с трассы и переворот машины – ПАИ] и падениями. Ребята там тоже вылетели», - рассказал Олег Мыслевич. Он добавил, что экипаж не пострадал, автомобиль также не получил серьёзных повреждений, поэтому спортсмены уже готовятся к следующей гонке.