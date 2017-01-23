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Экипаж калининградца и псковича завоевал «золото» в своём зачёте на первом этапе Чемпионата России по ралли 2017 года
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Экипаж калининградца и псковича завоевал «золото» в своём зачёте на первом этапе Чемпионата России по ралли 2017 года

Экипаж калининградца Дмитрия Мячина и псковича Александра Горланова завоевал «золото» в своей зачётной группе R2 на первом этапе Чемпионата России по ралли 2017 года. Гонка прошла в Лахденпохском районе Республики Карелии 20-21 января, сообщил Псковскому агентству информации в президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич.

Псков также на этой гонке представляли Максим Павлов и Сергей Пушкарь, и Юлия Пащинская, которая читала стенограмму пилоту из Москвы Андрею Зыкову.

Максиму Павлову и Сергею Пушкарю финишировать не удалось.  «На ралли в Карелии есть  спецучасток Лумиваара, известный своими яркими «крышами» [вылет с трассы и переворот машины – ПАИ] и падениями. Ребята там тоже вылетели», - рассказал Олег Мыслевич. Он добавил, что экипаж не пострадал, автомобиль также не получил серьёзных повреждений, поэтому спортсмены уже готовятся к следующей гонке.

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