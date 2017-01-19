0
21:15
Литовский суд вызвал Горбачёва на допрос
09:18
2016 год стал самым жарким в истории метеонаблюдений
20:41
Псковский Кремль вошел в топ-20 самых популярных музейных комплексов России в новогодние праздники
19:40
В Белоруссии запланировали выпуск колбасы из бобров
16:24
Султан Хамзаев инициировал создание «горячей линии» для сообщений о коррупции в детско-юношеском спорте
14:19
В сети до официальной мировой премьеры появилась 3 серия нового сезона сериала «Шерлок» в озвучке «Первого канала»
22:59
В Европе от аномальных холодов погибли десятки человек
Еще новости
Страна и мир

Литовские прокуроры не нашли госизмены в отдыхе школьников в России

Прокуроры не нашли доказательств того, что отдых школьников в российских детских лагерях «мог оказать воздействие на Литву». Об этом пишет РИА Новости.

Скандал разразился в начале октября 2014 года, когда литовские СМИ сообщили о том, что группа из десяти учеников вильнюсской русскоязычной гимназии имени Софьи Ковалевской участвовала в ежегодном сборе военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «Союз», который финансируется российским Минобороны. Эта информация вызвала негодование литовских властей, приравнявших вывоз детей на отдых к взращиванию «пятой колонны».

Генпрокуратура начала досудебное расследование. В школах прошли обыски, правоохранители изъяли компьютеры, мобильные телефоны и видеокамеры, допросили свидетелей. Официальный представитель российского МИД Александр Лукашевич тогда заявил, что Москва усматривает в этом «охоту на ведьм» в духе времен холодной войны.

После более чем двух лет расследования генпрокуратура решила, что «фактических данных, подтверждающих первоначальные подозрения, что другое государство могло оказать воздействие на Литву, нет». Окружная прокуратура Вильнюса прекращает досудебное расследование.

Однако решение о прекращении дела может быть обжаловано, говорится в сообщении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Литовский суд вызвал Горбачёва на допрос
19 января 2017
Литовский суд вызвал Горбачёва на допрос 5
2016 год стал самым жарким в истории метеонаблюдений
19 января 2017
2016 год стал самым жарким в истории метеонаблюдений
Псковский Кремль вошел в топ-20 самых популярных музейных комплексов России в новогодние праздники
18 января 2017
Псковский Кремль вошел в топ-20 самых популярных музейных комплексов России в новогодние праздники 2
В Белоруссии запланировали выпуск колбасы из бобров
16 января 2017
В Белоруссии запланировали выпуск колбасы из бобров 3
Султан Хамзаев инициировал создание «горячей линии» для сообщений о коррупции в детско-юношеском спорте
15 января 2017
Султан Хамзаев инициировал создание «горячей линии» для сообщений о коррупции в детско-юношеском спорте 2
В сети до официальной мировой премьеры появилась 3 серия нового сезона сериала «Шерлок» в озвучке «Первого канала»
15 января 2017
В сети до официальной мировой премьеры появилась 3 серия нового сезона сериала «Шерлок» в озвучке «Первого канала»
В Европе от аномальных холодов погибли десятки человек
10 января 2017
В Европе от аномальных холодов погибли десятки человек
Бывший партнёр Сороса посоветовал вкладывать в российские активы
10 января 2017
Бывший партнёр Сороса посоветовал вкладывать в российские активы

Идет загрузка...