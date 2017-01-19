Литовские прокуроры не нашли госизмены в отдыхе школьников в России

18:02, 23 января 2017, ПАИ

Прокуроры не нашли доказательств того, что отдых школьников в российских детских лагерях «мог оказать воздействие на Литву». Об этом пишет РИА Новости.

Скандал разразился в начале октября 2014 года, когда литовские СМИ сообщили о том, что группа из десяти учеников вильнюсской русскоязычной гимназии имени Софьи Ковалевской участвовала в ежегодном сборе военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «Союз», который финансируется российским Минобороны. Эта информация вызвала негодование литовских властей, приравнявших вывоз детей на отдых к взращиванию «пятой колонны».

Генпрокуратура начала досудебное расследование. В школах прошли обыски, правоохранители изъяли компьютеры, мобильные телефоны и видеокамеры, допросили свидетелей. Официальный представитель российского МИД Александр Лукашевич тогда заявил, что Москва усматривает в этом «охоту на ведьм» в духе времен холодной войны.

После более чем двух лет расследования генпрокуратура решила, что «фактических данных, подтверждающих первоначальные подозрения, что другое государство могло оказать воздействие на Литву, нет». Окружная прокуратура Вильнюса прекращает досудебное расследование.

Однако решение о прекращении дела может быть обжаловано, говорится в сообщении.