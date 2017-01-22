В Испании у россиянки отобрали 11-месячного сына

18:08, 23 января 2017, ПАИ

У россиянки Ирины Платовой в Испании отобрали 11-месячного сына после ссоры с отцом ребёнка. Женщине разрешают видеть ребёнка по два часа в день.

Как пишет газета «Известия», инцидент произошел в городе Луго в Галисии, где пара проживала с октября 2016 года. Девушка родила ребенка от местного жителя, но вскоре рассталась с ним. Испанский суд принял решение, что мальчик должен остаться с отцом, поскольку россиянка не имеет собственного жилья и работы, а значит, не сможет обеспечить сына.

По словам Ирины Платовой, мужчина выгнал ее из дома после обычной ссоры. «Я думала, он остынет и мы помиримся, но на следующий день он не пустил меня домой, сына тоже видеть не дал. Он требовал, чтобы я уехала в Россию, а ребенка оставила ему», — сообщила женщина.

Бесплатный адвокат, предоставленный Ирине Платовой властями Испании, отказался обжаловать дело, считая решение суда верным. Адвокат из России Олег Губарев, взявшийся за дело россиянки, полагает, что он сможет попытаться добиться передачи сына матери, если суд примет во внимание возраст ребенка, а также напряженный график работы отца. К разбирательству в ситуации подключено Посольство России в Испании.