Елена Бибикова: Важно, чтобы пожилые люди были востребованы и передавали молодежи свой опыт

18:29, 23 января 2017, ПАИ

Задача международного форума «Веков связующая нить» – разработка комплекса мер, направленных на сохранение культурных традиций нашей страны и решение проблем, связанных с передачей культурного наследия от старшего поколения младшему. Об этом заявила член комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, сообщили Псковскому агентству информации в аппарате сенатора.

Как рассказала Елена Бибикова, принявшая участие в работе форума, в ходе пленарных дискуссий речь шла об особой роли пожилых людей, как носителей и хранителей многообразной и уникальной традиционной культуры России. «Многие из этих людей, несмотря на пенсионный возраст, продолжают активную общественную и профессиональную деятельность и способны передавать свой опыт, знания, духовные ценности и культурные традиции молодому поколению», - отметила она.

Сенатор напомнила, что в 2016 году Правительство РФ приняло «Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года» и план мероприятий на 2016-2020 годы по ее реализации. «Главная задача этих документов - повышение благосостояния граждан старшего поколения, укрепление здоровья, повышение продолжительности жизни и активного долголетия», - пояснила она.

Елена Бибикова подчеркнула, что в числе задач Стратегии - стимулирование профессиональной занятости пожилых людей, совершенствование системы охраны здоровья и развитие гериатрической службы, обучение компьютерной грамотности и информационной безопасности, организация досуга граждан старшего поколения, включая развитие социального туризма. Также определены конкретные мероприятия по развитию современных форм социального обслуживания, рынка социальных услуг для тех, кто нуждается в посторонней помощи, добавила она.

По словам сенатора, реализация Стратегии потребует не только скоординированных действий органов власти, бизнеса, общественных организаций, но и активного участия самих граждан старшего поколения. «Важно, чтобы пожилые люди как можно дольше оставались в строю, были востребованными и активно передавали молодежи свой опыт. Когда человек востребован, когда он полезен обществу, он не стареет», - заключила Елена Бибикова.