В 2016 году потребительские цены по Псковской области выросли на 5,1%

19:13, 23 января 2017, ПАИ

В 2016 году потребительские цены по Псковской области выросли на 5,1% (в 2015 году – на 14,2%). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковстата, продовольственные товары с начала года подорожала на 4,1% (в 2015 году – на 14,3%), непродовольственные товары – на 7% (в прошлом году - на 15,3%), услуги – на 3,9% (в прошлом году - на 12,2%).

Рост цен на продовольственные товары и услуги в Псковской области за год был ниже, чем в целом по России, а на непродовольственные товары, опережал.

Среди продовольственных товаров более всего за год подорожала крупа гречневая-ядрица – на 19,2%, национальные сыры и брынза – на 18,2%, соки фруктовые – на 18,1%, сырки творожные, глазированные шоколадом – на 17,4%, масло оливковое – на 16,8%, рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород – на 16,1%, кетчуп – на 14,3%, рыба солёная, маринованная, копчёная, мороженое сливочное – на 13,8%, филе сельди солёное – на 13,7%, творог жирный – на 12,2%, йогурт – на 12%, молоко сгущённое с сахаром – на 11,8%, пряники, пельмени, манты, равиоли, шоколад – на 11,1%. Из овощей больше всего подорожали чеснок – на 32,1% и овощи замороженные – на 6,2%. Среди фруктов и цитрусовых рост цен отмечен на яблоки – на 37,5%.

Наибольшее снижение цен наблюдалось на сахар-песок – на 13,3%, вино виноградное креплёное крепостью до 20% об. спирта – на 5,7%, пшено – на 5,3%, свинину бескостную – на 2,5%, крупу манную – на 1,9%, кулинарные изделия из птицы – на 1,8%, яйца куриные, коньяк ординарный отечественный – на 1,7%. Из плодоовощной продукции подешевели лимоны – на 30,1%, морковь – на 22,9%, лук репчатый – на 22%, капуста белокочанная свежая – на 19,4%, огурцы свежие – на 17%, апельсины – на 16,7%, помидоры свежие – на 11,7%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания, в расчете на месяц, на конец декабря 2016 года составила по Псковской области 4 тыс. 139,4 рубля, и увеличилась по сравнению с декабрем 2015 года на 3,3% (в декабре 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года увеличилась на 12,3%).

Из непродовольственных товаров значительнее других подорожали кроссовая и спортивная обувь для взрослых, табачные изделия, перевязочные материалы – на 17%, мужская одежда – на 15,4%, фарфоро-фаянсовая посуда – на 15,3%, одежда для детей школьного возраста - на 14,3%, инструменты и оборудование – на 14,2%, ювелирные изделия – на 13,9%, стеклянная посуда – на 13,7%, металлическая посуда и металлические предметы домашнего обихода – на 13,2%, нитки – на 12,5%, школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары – на 12,4%, товары для животных – на 11,5%, детская обувь– на 11,3%, галантерея – на 10,6%.

Из услуг более всего выросли цены и тарифы на экскурсионные услуги – на 29,7%, услуги телевещания – на 21,1%, медицинские услуги – на 17,2%, услуги почтовой связи – на 11,8%, ветеринарные услуги – на 11,4%. Из бытовых услуг значительнее других подорожали услуги организатора проведения торжеств – на 24,1%, парикмахерские услуги – на 7,2%, ремонт, пошив одежды, ремонт жилищ, услуги фотоателье – на 6,9%, услуги бань и душевых – на 6%.