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Общество

Ковш медовухи выпьют псковские студенты в честь своего праздника

День российского студенчества начнётся в Псковском государственном университете с молебна в храме Трёх святителей в корпусе на Советской, 21. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

На 11:15 в актовом зале корпуса на Некрасова, 24 назначена презентация пятилетия Центра духовно-нравственного развития во имени святителя Тихона ПсковГУ и открытие выставки «Венценосная семья».

В 12:00 в Центре студенческих инициатив (площадь Ленина,2) состоится заседание Наблюдательного совета вуза. В 13:15 в актовом зале главного корпуса пройдёт мероприятие «Ковш медовухи во славу студенческого братства»

В 11:00 в спорткомплексе ПсковГУ на улице Льва Толстого, 6 пройдёт второй этап студенческой гребной лиги в помещении. В 13:00 состоится выезд на базу отдыха в Печорском районе с катанием на лыжах и санках. 26 января в 12:45 запланировано посещение студентами Ледового дворца и катание на коньках. 

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