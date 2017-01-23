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Общество

Дознаватель МЧС и глава администрации Плюссы провели рейд по частным домовладениям

23 января дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Псковской области совместно с главой администрации Плюссы провели профилактический рейд в жилом секторе поселка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления.

Участники рейда осуществили подворовой обход 16 домовладений, проинструктировали 25 человек, распространили 40 листовок, а также провел индивидуальные беседы по соблюдению требований пожарной безопасности в быту. В рамках проведённого инструктажа до населения довели обстановка с пожарами на территории района, рассматривались основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов.

Также жителям посёлка рассказали об обязательных требованиях пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов и порядке действий в случае возникновения пожара.

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