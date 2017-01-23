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Общество

Началась финальная стадия формирования делегации Псковской области для участия в молодежных Дельфийских играх 2017 года

Началась финальная стадия формирования делегации Псковской области для участия в 16-х молодежных Дельфийских играх России, которые пройдут с 18 по 23 апреля в Свердловской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В программу соревнований войдут 29 номинаций: народное, академическое, сольное и ансамблевое пение, театр, современный, народный и классический танец, цирковое, кулинарное и парикмахерское искусство, дизайн одежды, тележурналистика, фотография и другие. Состязания предполагают широкое участие танцевальных и театральных коллективов, хоров, учащихся вузов, училищ, образовательных организаций сферы культуры, сольных исполнителей.

По итогам соревнований традиционно подводится официальное командное первенство среди субъектов РФ, показатели которого лягут в основу Дельфийского рейтинга регионов 2017 года.

В состав жюри войдут порядка 100 признанных мастеров искусства, продюсеров, профессоров и докторов искусствоведения. Для членов сборной Псковской области игры станут уникальной возможностью получить оценку мэтров, а возможно, и найти наставника с мировым именем. Лауреаты игр традиционно получат золотые, серебряные и бронзовые медали.

10 февраля Национальный Дельфийский совет России начнет прием сводных заявок от субъектов РФ на участие в играх.

Добавим, что Дельфийские игры зародились еще в 582 году до нашей эры, вместе с Олимпийскими, Дельфийские (раннее название — Пифийские) игры были запрещены более 1600 лет назад. После нескольких попыток к возрождению игр, новая эра началась лишь в 2000 году, когда при участии 27 стран в Москве Национальным Дельфийским советом России были проведены Первые всемирные Дельфийские игры современности. В 18 номинациях приняли участие 938 человек, а в состав жюри вошли представители 13 стран. На сегодняшний день в Международных Дельфийских играх участвуют 65 стран.

Дельфийские игры регулярно признаются событием года, привлекают значительную зрительскую аудиторию и позволяют молодым талантам выйти действительно на «большую сцену» в рамках конкурса, отметили в пресс-службе администрации. Помимо этого, мероприятия игр освещаются ведущими региональными и федеральными телевизионными каналами, газетами и журналами. Интернет-телевидение Дельфийских игр ДЕЛЬФИК.ТВ транслирует все номинации в прямом эфире, что позволяет участникам продемонстрировать свой талант глобальной аудитории. Так, согласно данным компании «ЛайфУрал», за ходом Дельфийских игр 2016 года следили жители 189 городов Российской Федерации, а также 18 стран — Австралии, Великобритании, Германии, Грузии, Израиля, Испании, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, ОАЭ, России, Сербии, Словакии, США, Турции, Украины, Чехии.

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