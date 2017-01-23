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Общество

«Ростех» передаёт здание гдовского детсада № 4 в муниципальную собственность на безвозмездной основе

Государственная корпорация «Ростех» безвозмездно передает в муниципальную собственность Гдовского района здание детского сада № 4. Соответствующее решение было принято в ответ на обращение первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В госкорпорации проведена работа по получению всех необходимых решений коллегиальных органов по вопросу безвозмездной передачи указанного объекта в собственность района. В настоящее время идет работа по заключению договора пожертвования здания детсада и в скором времени мероприятия по передаче будут завершены, сообщается в письме «Ростеха» за подписью заместителя генерального директора корпорации Дмитрия Шугаева.

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