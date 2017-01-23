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Общество

«Псковпассажиравтотранс» направил заявку на увеличение стоимости проезда в автобусах областного центра до 24 рублей

Госпредприятие Псковской области «Псковпассажиравтотранс» направило в региональный госкомитет по тарифам просьбу согласовать увеличение стоимости проезда в городских автобусах в областном центре с 20 до 24 рублей в 2017 году.

Руководитель предприятия Александр Гизбрехт в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации отметил, что компания ежегодно подаёт запросы на увеличение тарифа в связи с инфляцией, однако в 2016 году заявка на увеличение стоимости проезда до 22 рублей удовлетворена не была. В связи с этим, пояснил он, в нынешнем году «Псковпассажиравтотранс» и просит уже об увеличении тарифа сразу на 4 рубля.

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