«Псковпассажиравтотранс» направил заявку на увеличение стоимости проезда в автобусах областного центра до 24 рублей

17:35, 23 января 2017, ПАИ

Госпредприятие Псковской области «Псковпассажиравтотранс» направило в региональный госкомитет по тарифам просьбу согласовать увеличение стоимости проезда в городских автобусах в областном центре с 20 до 24 рублей в 2017 году.

Руководитель предприятия Александр Гизбрехт в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации отметил, что компания ежегодно подаёт запросы на увеличение тарифа в связи с инфляцией, однако в 2016 году заявка на увеличение стоимости проезда до 22 рублей удовлетворена не была. В связи с этим, пояснил он, в нынешнем году «Псковпассажиравтотранс» и просит уже об увеличении тарифа сразу на 4 рубля.