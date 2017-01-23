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На посту псковского координатора общественной организации «Право на оружие» Сергея Макарченко сменил Николай Рассадин

Руководитель регионального оператора — Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области, экс-лидер псковского отделения ЛДПР и бывший депутат областного Собрания Сергей Макарченко сегодня, 23 января, был заочно освобожден от должности координатора псковского регионального представительства межрегиональной общественной организации «Право на оружие». Как сообщили Псковскому агентству информации представители организации, соответствующее решение было принято сегодня на 3-й конференции регионального представительства организации на основании устного заявления Макарченко, которое тот сделал в связи с загруженностью по основному месту работу.

Бывшего лидера псковских либерал-демократов во главе псковского отделения «Право на оружие» сменил руководитель местной ячейки незарегистрированной Либертарианской партии России, директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин

Заместителем координатора псковского представительства общественной организации «Право на оружие» стал член ЛДПР, недавно снятый с должности координатора по городу Пскову этой партии, депутат Пыталовского районного Собрания, президент региональной организации «Союз ветеранов Кавказских войн» и председатель псковского обкома Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорь Иванов. 

Игорь Иванов (крайний слева) и Николай Рассадин (второй слева)

Как сообщил в беседе с корреспондентом ПАИ Николай Рассадин, у него уже есть планы по созданию в Псковской области стрелкового тира, в котором бы охотники могли заниматься пристрелкой, а те, кто лишь намеревается приобрести огнестрельное оружие — пройти необходимый инструктаж и посещать соответствующие курсы. Также он выразил готовность налаживать взаимодействие с казачьими организациями, одну из которых возглавляет как раз Игорь Иванов, так как, по словам нового координатора, казаки являются теми людьми, для которых право на ношение оружия является особенно важным.

Наконец, г-н Рассадин сообщил, что на базе предполагаемого стрелкового тира он также рассчитывает создать в будущем местное отделение Федерации практической стрельбы для проведения соответствующих соревнований». 

Отметим, организация «Право на оружие» ставит своей целью разрешение россиянам на приобретение и ношение огнестрельного короткоствольного оружия для самообороны. Псковское представительство организации было учреждено 14 апреля 2013 года. Сейчас в его состав входят 17 представителей общественных организаций и политических партий. 

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