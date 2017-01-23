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Общество

Вера Емельянова: Передача Гдовского детсада в собственность района — важное и долгожданное решение

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова назвала решение Государственной корпорации «Ростех» по безвозмездной передаче здания Гдовского детского сада № 4 в собственность Гдовского района важным и долгожданным решением. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Это серьезное решение, которое позволит решить вопросы обеспеченности и доступности дошкольного образования на территории района», - подчеркнула первый вице-губернатор, комментируя ответ госкорпорации «Ростех».

Вера Емельянова рассказала, что принятию решения предшествовал сложный и длительный переговорный процесс, важнейшую роль в котором сыграл губернатор Псковской области Андрей Турчак. С 2014 года администрация Псковской области по просьбе администрации Гдовского района неоднократно обращалась в госкорпорацию «Ростех» с предложением передать здание детсада в муниципальную собственность. Несколько раз администрации в этом было отказано и предложено выкупить здание. Итогом последних переговоров с участием лично главы региона с первыми лицами корпорации было принято положительное решение.

Добавим, что здание Гдовского детского сада № 4 построено в 1980 году для детей работников ОАО «Техприбор». Дошкольное учреждение рассчитано на 110 мест. Здание находится в центре города и востребовано среди населения. В 1994 году решением ОАО «Техприбор» детсад был закрыт, а в 1999 году «Техприбор» на правах собственника заключил с администрацией Гдовского района договор аренды здания. Ежемесячная арендная плата составляла 59 тыс рублей.

Гдовский детский сад № 4 - самый большой детсад в Гдове. Сегодня его посещают 128 детей от 1,5 до 7 лет.

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