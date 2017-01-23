0
18:15
На посту псковского координатора общественной организации «Право на оружие» Сергея Макарченко сменил Николай Рассадин
12:14
Демченкова: Организатор пикета у памятника княгине Ольге злоупотребил своим правом
17:21
Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России»: Мы ничего не забываем
16:07
Александр Васильев возглавил проект «Единой России» «Городская среда»
15:13
Премьер-министр поставил задачу навести порядок в ЖКХ
10:19
Андрей Турчак принимает участие в пленарном заседании Съезда «Единой России»
14:48
Елена Бибикова: Псковская область - пример для других регионов в решении проблем старшего поколения
Еще новости
Политика

Экс-президент Латвии обвинила латышей в злости и зависти к ней

Бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга в интервью телеканалу TV3 заявила о своем разочаровании в соотечественниках из-за их злости и зависти к ней после появления информации о том, что она купила участок на Рижском первом лесном кладбище.

«Я всегда идеализировала свой народ. Когда я была президентом, мне казалось, что моя задача — пробудить их национальное самосознание («латышскость». — «Газета.Ru») и потенциал латышского народа», — сказала она.

По словам экс-главы государства, из-за всех «гадостей и подлостей против нее» у нее подрывается вера в духовный и психологический рост латышей.

Вике-Фрейберга пояснила, что подобные действия напоминают ей старые методы КГБ. Она утверждает, что в Латвии есть люди, которые обучены в старой школе, имея в виду советские спецслужбы.

Как сообщает Delfi, экс-президент попала в поле зрения Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией после того, как при помощи посредников обеспечила для себя захоронение на Рижском первом лесном кладбище недалеко от могилы первого президента Латвии Яниса Чаксте.

Она до сих пор не дала никаких пояснений, каким образом она получила элитное место захоронения. Вайра Вике-Фрейберга занимала президентский пост с 1999 по 2007 год.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На посту псковского координатора общественной организации «Право на оружие» Сергея Макарченко сменил Николай Рассадин
23 января 2017
На посту псковского координатора общественной организации «Право на оружие» Сергея Макарченко сменил Николай Рассадин 8
Демченкова: Организатор пикета у памятника княгине Ольге злоупотребил своим правом
23 января 2017
Демченкова: Организатор пикета у памятника княгине Ольге злоупотребил своим правом 13
Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России»: Мы ничего не забываем
22 января 2017
Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России»: Мы ничего не забываем 11
Александр Васильев возглавил проект «Единой России» «Городская среда»
22 января 2017
Александр Васильев возглавил проект «Единой России» «Городская среда» 7
Премьер-министр поставил задачу навести порядок в ЖКХ
22 января 2017
Премьер-министр поставил задачу навести порядок в ЖКХ 9
Андрей Турчак принимает участие в пленарном заседании Съезда «Единой России»
22 января 2017
Андрей Турчак принимает участие в пленарном заседании Съезда «Единой России» 11
Елена Бибикова: Псковская область - пример для других регионов в решении проблем старшего поколения
21 января 2017
Елена Бибикова: Псковская область - пример для других регионов в решении проблем старшего поколения 24
Александр Козловский: Мы должны сделать все, чтобы в России было выгодно заниматься бизнесом
21 января 2017
Александр Козловский: Мы должны сделать все, чтобы в России было выгодно заниматься бизнесом 3

Идет загрузка...