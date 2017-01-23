В правительстве не обсуждают сокращение наличных платежей

19:42, 23 января 2017, ПАИ

Вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что в правительстве не обсуждают сокращение наличных платежей. Об этом сообщает RNS.

«В правительстве этот вопрос не обсуждается. Сейчас банки инвестируют в современные технологии огромные средства. Мы считаем, что административно ограничивать наличные платежи бессмысленно», — сказал он.

Он также подчеркнул, что в России есть «особая настороженность по поводу обмена денежных знаков, ограничений любых».

Ранее сообщалось, что Минтруд поддержал идею ограничения расчетов наличными в России.