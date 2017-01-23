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Общество

Отказ пропустить «скорую» может обернуться лишением водительских прав

В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий наказание за отказ уступить дорогу «скорой помощи» и другим спецмашинам с «мигалками», передает «Росбалт».

Если закон примут, за «непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом», будут штрафовать на 30 тыс. рублей или лишать водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Таким образом, санкции за непропуск автомобиля с «мигалкой» предлагается уравнять с наказанием за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Действующий КоАП предусматривает штраф за такое правонарушение в размере 500 рублей или лишение прави на срок до трех месяцев.

В Госдуме напомнили об инциденте в Петропавловске-Камчатском, когда автомобиль преградил путь карете «скорой помощи», направляющейся на вызов. В результате пациент скончался до приезда врачей.

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