В жилом секторе посёлка Плюсса прошёл профилактический рейд по пожарной безопасности

20:00, 23 января 2017, ПАИ

23 января дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Псковской области совместно с главой администрации городского поселения «Плюсса» проведён профилактический рейд в жилом секторе посёлка Плюсса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе данного рейда осуществлён подворовой обход 16 домовладений, под роспись проинструктировано 25 человек, распространено 40 листовок, а также проведены индивидуальные беседы по соблюдению требований пожарной безопасности в быту. В рамках проведённого инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории района и рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов.

Доведены обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов и порядок действий в случае возникновения пожара.