0
21:45
Президент внёс в Госдуму законопроект об обязанности врио губернаторов отчитываться о доходах
20:00
В жилом секторе посёлка Плюсса прошёл профилактический рейд по пожарной безопасности
19:13
Вера Емельянова: Передача Гдовского детсада в собственность района — важное и долгожданное решение
18:15
На посту псковского координатора общественной организации «Право на оружие» Сергея Макарченко сменил Николай Рассадин
18:04
Прилетит не вдруг волшебник
17:39
Артист псковского театра выпустил третью серию видео-блога о жизни провинциального актёра
17:37
«Ростех» передаёт здание гдовского детсада № 4 в муниципальную собственность на безвозмездной основе
Еще новости
Общество

В жилом секторе посёлка Плюсса прошёл профилактический рейд по пожарной безопасности

23 января дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Псковской области совместно с главой администрации городского поселения «Плюсса» проведён профилактический рейд в жилом секторе посёлка Плюсса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе данного рейда осуществлён подворовой обход 16 домовладений, под роспись проинструктировано 25 человек, распространено 40 листовок, а также проведены индивидуальные беседы по соблюдению требований пожарной безопасности в быту. В рамках проведённого инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории района и рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов.

Доведены обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов и порядок действий в случае возникновения пожара.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Президент внёс в Госдуму законопроект об обязанности врио губернаторов отчитываться о доходах
23 января 2017
Президент внёс в Госдуму законопроект об обязанности врио губернаторов отчитываться о доходах
В жилом секторе посёлка Плюсса прошёл профилактический рейд по пожарной безопасности
23 января 2017
В жилом секторе посёлка Плюсса прошёл профилактический рейд по пожарной безопасности
Вера Емельянова: Передача Гдовского детсада в собственность района — важное и долгожданное решение
23 января 2017
Вера Емельянова: Передача Гдовского детсада в собственность района — важное и долгожданное решение
На посту псковского координатора общественной организации «Право на оружие» Сергея Макарченко сменил Николай Рассадин
23 января 2017
На посту псковского координатора общественной организации «Право на оружие» Сергея Макарченко сменил Николай Рассадин 8
Артист псковского театра выпустил третью серию видео-блога о жизни провинциального актёра
23 января 2017
Артист псковского театра выпустил третью серию видео-блога о жизни провинциального актёра 2
«Ростех» передаёт здание гдовского детсада № 4 в муниципальную собственность на безвозмездной основе
23 января 2017
«Ростех» передаёт здание гдовского детсада № 4 в муниципальную собственность на безвозмездной основе
«Псковпассажиравтотранс» направил заявку на увеличение стоимости проезда в автобусах областного центра до 24 рублей
23 января 2017
«Псковпассажиравтотранс» направил заявку на увеличение стоимости проезда в автобусах областного центра до 24 рублей 7
«Я иду, потому что у меня есть ноги»: ПАИ-live с Сергеем Лукьяновым
23 января 2017
«Я иду, потому что у меня есть ноги»: ПАИ-live с Сергеем Лукьяновым

Идет загрузка...