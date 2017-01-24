0
10:17
Более 356 млн рублей получит Псковская область на строительство сельских дорог
10:06
В потребительскую корзину россиян добавят овощей и фруктов, но уберут мучное
21:45
Президент внёс в Госдуму законопроект об обязанности врио губернаторов отчитываться о доходах
13:50
Александр Козловский: Мы должны сделать все, чтобы в России было выгодно заниматься бизнесом
13:35
Александр Гизбрехт развеял слухи о скорой отмене месячных проездных билетов в псковских автобусах
11:16
Top10 RESTO 2016 Псковской области (ЛОНГРИД)
09:54
Россияне выбрали наказания для чиновников-коррупционеров
Еще новости
Экономика

В Госдуме предлагают компенсировать ущерб от засухи из федерального бюджета

В Государственную Думу РФ внесен законопроект, предусматривающий компенсацию потерь сельхозпроизводителей от засухи из федерального бюджета, передает «Росбалт».

Если закон примут, объем компенсаций от чрезвычайных ситуаций составит в 2017 году 3 млрд 385 млн 800 тыс. рублей, в 2018 год — 3 млрд 278 млн 880 тыс. рублей, а в 2019 году — 3 млрд 207 млн 600 тыс. рублей.

Средства предлагается заложить в разделе «Национальная экономика» классификации расходов федерального бюджетов.

Действующий закон предусматривает возможность компенсации при чрезвычайных происшествиях только тем сельхозпроизводителям, которые обеспечили страховую защиту своих имущественных интересов. Между тем, ряд страховых компаний отказываются заключать договоры в регионах, отмечается в пояснительной записке к проекту.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более 356 млн рублей получит Псковская область на строительство сельских дорог
24 января 2017
Более 356 млн рублей получит Псковская область на строительство сельских дорог
В потребительскую корзину россиян добавят овощей и фруктов, но уберут мучное
24 января 2017
В потребительскую корзину россиян добавят овощей и фруктов, но уберут мучное
Президент внёс в Госдуму законопроект об обязанности врио губернаторов отчитываться о доходах
23 января 2017
Президент внёс в Госдуму законопроект об обязанности врио губернаторов отчитываться о доходах 2
Александр Козловский: Мы должны сделать все, чтобы в России было выгодно заниматься бизнесом
21 января 2017
Александр Козловский: Мы должны сделать все, чтобы в России было выгодно заниматься бизнесом 3
Александр Гизбрехт развеял слухи о скорой отмене месячных проездных билетов в псковских автобусах
20 января 2017
Александр Гизбрехт развеял слухи о скорой отмене месячных проездных билетов в псковских автобусах 5
Россияне выбрали наказания для чиновников-коррупционеров
19 января 2017
Россияне выбрали наказания для чиновников-коррупционеров 3
Объём произведённой в Псковской области в 2016 году сельхозпродукции оценивается в 30 млрд рублей
18 января 2017
Объём произведённой в Псковской области в 2016 году сельхозпродукции оценивается в 30 млрд рублей
В Псковской области появится Центр поддержки социального предпринимательства
18 января 2017
В Псковской области появится Центр поддержки социального предпринимательства

Идет загрузка...