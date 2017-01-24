В Госдуме предлагают компенсировать ущерб от засухи из федерального бюджета

09:17, 24 января 2017, ПАИ

В Государственную Думу РФ внесен законопроект, предусматривающий компенсацию потерь сельхозпроизводителей от засухи из федерального бюджета, передает «Росбалт».

Если закон примут, объем компенсаций от чрезвычайных ситуаций составит в 2017 году 3 млрд 385 млн 800 тыс. рублей, в 2018 год — 3 млрд 278 млн 880 тыс. рублей, а в 2019 году — 3 млрд 207 млн 600 тыс. рублей.

Средства предлагается заложить в разделе «Национальная экономика» классификации расходов федерального бюджетов.

Действующий закон предусматривает возможность компенсации при чрезвычайных происшествиях только тем сельхозпроизводителям, которые обеспечили страховую защиту своих имущественных интересов. Между тем, ряд страховых компаний отказываются заключать договоры в регионах, отмечается в пояснительной записке к проекту.