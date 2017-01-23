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Общество

В Минобрнауки одобряют уроки по истории кино в школах

Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева поддерживает предложение министра культуры Владимира Мединского о преподавании истории российского кино в школе.

«Я поддерживаю все, что развивает человека», — уточнила она, сообщает ТАСС. По словам Васильевой, историю кино можно было бы изучать в рамках школьного курса истории.

Она напомнила, что опыт преподавания истории кино в школах в нашей стране уже есть. «Ранее, когда читался курс советской культуры, курс кино читался всегда. Не в полном объеме, но все лучшие фильмы, которые были сняты в те десятилетия, про них советские школьники знали», — добавила министр.

Ранее Васильева заявила о том, что в этом году часть российских школ введет курс астрономии, но пока в пилотном режиме.

«Для первых — седьмых классов никаких новых предметов (в этом году — прим. ред.) не предполагается. Что касается старшей школы, то было заявлено введение астрономии. Программа по астрономии есть. Поэтому я думаю, что пилотно часть школ, как отдельным предметом, переходит в этом году, а в штатном режиме, для всех, это будет чуть позже», — рассказала она.

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