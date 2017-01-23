Незаконные рубки в лесном фонде Псковской области в 2016 году принесли ущерб на 26 млн рублей

20:13, 23 января 2017, ПАИ

В 2016 году на территории земель лесного фонда Псковской области зафиксировано 166 случаев незаконных рубок с общей кубомассой 2978,28 и суммой причиненного ущерба лесному хозяйству на 26 миллионов рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственном комитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды.

Значительные объемы незаконных рубок выявлены в Великолукском лесничестве, охраняющего леса на территории трех районов: Великолукского, Куньинского, Новосокольнического с общей площадью 305736 га. На указанной территории выявлено 41 незаконная рубка с общим объемом 682,3 кубометра и ущерба на 8 миллионов рублей. По всем случаям зарегистрированных незаконных рубок лесной охраной оформлены и направлены материалы в РОВД ( по 20 случаям выявлены виновники, которые понесли административное или уголовное наказание).

Наименьшее количество незаконных рубок, и, соответственно принесенного ущерба лесному хозяйству, (4 случая с ущербом в 81 тысячу рублей) отмечено на территории ГКУ Стругокрасненское лесничество.

Стабильные результаты по профилактике и обнаружению незаконных рубок за последние годы свидетельствуют о слаженной работе лесной охраны с общественностью, силовыми структурами и органами власти. Если сравнивать данные 2016 года с предшествующим годом, то видна положительная динамика, как по количеству случаев незаконных рубок — 187, объему — 11336,14 кубометров , так и по сумме ущерба, причиненного лесному хозяйству — 102 миллиона рублей.

В Госкомитете напомнили, что за незаконную рубку лесных насаждений при ущербе более 5 тысяч рублей законом предусматривается уголовная ответственность, а конкретную меру наказания определяет суд.