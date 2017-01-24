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Общество

Госдума может ввести штрафы за угрозы в адрес врачей

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий штраф за угрозы насилия в адрес врачей, передает  «Росбалт».

Если закон примут, за «действия, сопряженные с угрозой применения насилия, совершенные в отношении сотрудника медицинского учреждения, находящегося при исполнении служебных или профессиональных обязанностей», будут штрафовать на сумму до 2,5 тыс. рублей или отправлять под арест на срок до 15 суток.

Участившиеся случаи нападения на сотрудников медицинских учреждений свидетельствуют о недостаточности существующих мер их защиты, в том числе правовых, отмечается в пояснительной записке к проекту.

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