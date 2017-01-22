Возбуждено уголовное дело о краже «золотого» унитаза у охранника «Газпрома» в Москве

20:45, 23 января 2017, ПАИ

Московская полиция возбудила уголовное дело по факту кражи дорогой сантехники из квартиры в Новомосковском административном округе столицы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на столичную полицию, кража была совершена из квартиры, расположенной на улице Александры Монаховой. У хозяина жилья пропала сантехника на общую сумму около 200 тысяч рублей. В преступлении заподозрили рабочих, делавших ремонт в квартире.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ранее СМИ сообщали о краже «золотого» унитаза из квартиры сотрудника службы безопасности компании «Газпром».