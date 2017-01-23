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Общество

В Псковском районе инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя, пытавшегося скрыться от полицейских

В Пскове около 9 часов утра 22 января нарядом ДПС отдельной роты ДПС ОГИБДД УМВД России по Пскову в районе улицы Технической была замечена автомашина «Лада Гранта», водитель которой неадекватно вел себя на проезжей части. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Полицейскими была предпринята попытка остановки данного транспортного средства с помощью проблесковых маяков красного и синего цвета, а также громкоговорящего устройства.

Однако, водитель проигнорировал законные требования стражей порядка и попытался скрыться. Инспекторами ДПС было организовано преследование автомашины правонарушителя. На неоднократные требования об остановке гражданин не реагировал. Преследование проходило по улице Технической, Ижорского батальона и далее по территории Псковского района.

Водитель «Лады Гранты» двигался на высокой скорости, выезжал на полосу встречного движения, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья участников дорожного движения.

В деревне Загорицы Псковского района мужчина не справился с управлением, съехал с проезжей части дороги и совершил наезд на забор жилого дома. Здесь он и был задержан инспекторами ДПС.

За рулем «Лады» оказался пскович, 1984 года рождения, который управлял автомашиной с явными признаками опьянения.

В отношении данного гражданина сотрудниками полиции были возбуждены дела об административном правонарушении.

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