Голодец назвала средний размер российских пенсий в 2017 году

21:06, 23 января 2017, ПАИ

Вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что средняя пенсия в 2017 году составит 13 тысяч 620 рублей. Об этом Росбалту сообщили в пресс-службе правительства РФ.

«В 2017 году средний размер пенсий в РФ достигнет 13 620 рублей. И величина пенсии превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60%», — сказала Голодец на совещании главы правительства Дмитрия Медведева со своими заместителями.

По словам вице-премьера, подготовка к индексации пенсий с февраля уже на завершающей стадии. Подписаны два постановления правительства, на основании которых Пенсионный фонд перейдет к выплате неработающим пенсионерам повышенных страховых пенсий, в том числе пенсий по старости и инвалидности.

Вице-премьер уточнила, что увеличение пенсий с 1 февраля на 5,4% коснется 31400 тыс. неработающих пенсионеров.

«Наша задача была сохранить покупательную способность страховой пенсии, и эта задача будет достигнута», — сказала она.

Также Голодец рассказала о том, что в настоящий момент Минтрудом готовится еще один нормативный акт правительства, который связан с тем, что с 1 апреля 2017 года должна быть произведена еще одна доиндексация пенсий в соответствии с законом о бюджете РФ.

«Нужно все необходимые документы подготовить. Два базовых постановления правительства уже выпущены, я их подписал. И следить, конечно, за их реализацией», — сказал в заключение Медведев.

Ранее Медведев заявил, что с 1 февраля страховые пенсии будут повышены на 5,4%.