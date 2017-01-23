5
21:06
Голодец назвала средний размер российских пенсий в 2017 году
21:47
Медведев пообещал пенсионерам проиндексировать пенсию в полном объеме
13:37
По 5 тысяч рублей в январе 2017 года выплатят псковским пенсионерам
19:11
Эксперт посоветовал россиянам переходить на «белую» зарплату
20:44
Медведев рассказал об индексации пенсий в 2017 году
19:56
Минтруд разъяснил сроки получения единовременной выплаты пенсионерам
21:24
Минфин признал отсутствие надежных инструментов накоплений на старость
Еще новости
Пенсии

Голодец назвала средний размер российских пенсий в 2017 году

Вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что средняя пенсия в 2017 году составит 13 тысяч 620 рублей. Об этом Росбалту сообщили в пресс-службе правительства РФ. 

«В 2017 году средний размер пенсий в РФ достигнет 13 620 рублей. И величина пенсии превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60%», — сказала Голодец на совещании главы правительства Дмитрия Медведева со своими заместителями.

По словам вице-премьера, подготовка к индексации пенсий с февраля уже на завершающей стадии. Подписаны два постановления правительства, на основании которых Пенсионный фонд перейдет к выплате неработающим пенсионерам повышенных страховых пенсий, в том числе пенсий по старости и инвалидности.

Вице-премьер уточнила, что увеличение пенсий с 1 февраля на 5,4% коснется 31400 тыс. неработающих пенсионеров.

«Наша задача была сохранить покупательную способность страховой пенсии, и эта задача будет достигнута», — сказала она.

Также Голодец рассказала о том, что в настоящий момент Минтрудом готовится еще один нормативный акт правительства, который связан с тем, что с 1 апреля 2017 года должна быть произведена еще одна доиндексация пенсий в соответствии с законом о бюджете РФ.

«Нужно все необходимые документы подготовить. Два базовых постановления правительства уже выпущены, я их подписал. И следить, конечно, за их реализацией», — сказал в заключение Медведев.

Ранее Медведев заявил, что с 1 февраля страховые пенсии будут повышены на 5,4%.

Версия для печати
Комментарии: 5 Обсудить >>>

Голодец назвала средний размер российских пенсий в 2017 году
23 января 2017
Голодец назвала средний размер российских пенсий в 2017 году 5
Медведев пообещал пенсионерам проиндексировать пенсию в полном объеме
29 ноября 2016
Медведев пообещал пенсионерам проиндексировать пенсию в полном объеме 3
По 5 тысяч рублей в январе 2017 года выплатят псковским пенсионерам
23 ноября 2016
По 5 тысяч рублей в январе 2017 года выплатят псковским пенсионерам
Эксперт посоветовал россиянам переходить на «белую» зарплату
07 ноября 2016
Эксперт посоветовал россиянам переходить на «белую» зарплату 1
Медведев рассказал об индексации пенсий в 2017 году
13 октября 2016
Медведев рассказал об индексации пенсий в 2017 году 1
Минтруд разъяснил сроки получения единовременной выплаты пенсионерам
05 октября 2016
Минтруд разъяснил сроки получения единовременной выплаты пенсионерам 1
Минфин признал отсутствие надежных инструментов накоплений на старость
27 сентября 2016
Минфин признал отсутствие надежных инструментов накоплений на старость 1
Почти 300 тысяч пенсионеров могут остаться без единовременной выплаты
20 сентября 2016
Почти 300 тысяч пенсионеров могут остаться без единовременной выплаты 1

Идет загрузка...