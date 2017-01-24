В Госдуме предлагают увеличить компенсацию за задержку зарплаты

12:13, 24 января 2017, ПАИ

В Госдуму внесен законопроект, разработчики которого предлагают увеличить компенсацию за задержку зарплаты, передает «Росбалт».

Напомним, действующий Трудовой кодекс уже содержит требование о выплате компенсации, однако оно, как правило, игнорируется работодателями. При этом по закону размер денежной компенсации определяется из расчёта 1/150 от ключевой ставки Центробанка на невыплаченную в срок сумму за каждый день задержки.

Между тем, по данным официальной статистики, на 1 ноября 2016 года суммарная задолженность по зарплате в России составила 3 млрд 790 млн рублей. При этом размер денежной компенсации, выплачиваемый работнику в случае несвоевременной выплаты заработной платы иных причитающихся ему выплат, на сегодняшний день составляет незначительную сумму, отмечается в пояснительной записке к проекту.

Если закон примут, компенсация будет рассчитываться, исходя из 1/100 от ключевой ставки Центробанка. Для сравнения по ныне действующей ставки в 1/150 и при средней зарплате в 35 843 рублей сумма компенсации при задержке зарплаты на один месяц составляет всего 764 рублей 65 копеек.