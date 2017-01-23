Псковские приставы в 2016 году пополнили государственную казну на 652 млн рублей

21:24, 23 января 2017, ПАИ

В 2016 году судебные приставы-исполнители Псковской области пополнили консолидированный бюджет РФ на 652 миллиона 347 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

В течение января-декабря 2016 года в отделах судебных приставов Управления ФССП России по Псковской области было окончено и прекращено свыше 191 тысяч исполнительных производств более чем на 8 миллиардов рублей. Из общей суммы, взысканной с должников и направленной взыскателям, 652 миллиона 347 тысяч рублей составляют денежные средства, перечисленные судебными приставами-исполнителями Псковской области в консолидированный бюджет РФ.

За аналогичный период 2015 года данная сумма составила 545 миллионов 462 тысячи рублей. Таким образом увеличение составило почти 107 миллионов рублей.

Так, за 12 месяцев 2016 года с юридических и физических лиц было взыскано почти 327 миллионов рублей задолженности по налогам, свыше 80 миллионов рублей штрафов, наложенных судами и иными специально уполномоченными органами, более 34 миллионов рублей исполнительского сбора.

Кроме того, в результате фактического исполнения исполнительных производств псковские судебные приставы перечислили в государственную казну свыше 177 миллионов рублей штрафов по приговорам судов, госпошлины, страховых взносов в Пенсионный Фонд РФ.