Президент внёс в Госдуму законопроект об обязанности врио губернаторов отчитываться о доходах

21:45, 23 января 2017, ПАИ

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, согласно которому врио губернаторов должны будут предоставлять сведения о своих доходах и имуществе, а также о доходах и имуществе членов семей за календарный год до дня назначения. «Временно исполняющий обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации представляет такие сведения в течение 15 дней со дня назначения на должность. При этом представляются сведения о доходах, полученных от всех источников за календарный год, предшествующий году назначения, и сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на день назначения»,— указано в документе. При этом в законопроекте уточняется, что если чиновник работал на должности, где представление таких сведений предусмотрено, то требования о публикации сведений о доходах и имуществе на него не распространяются.

Прямые выборы губернаторов в 2017 году предстоят в трех российских регионах — в четырех из них (Севастополе, Калининградской, Кировской, Ярославской областях) врио глав были назначены еще в прошлом году.

В прошлом году Госдума запретила чиновникам и силовикам владеть зарубежными активами через родственников и третьих лиц. Закон таким образом перекрывает возможность госслужащим владеть иностранными финансовыми инструментами через посредников, и в том числе через бывших жен после фиктивных разводов. Норма касается также всех категорий граждан, кому сейчас запрещено иметь счета за рубежом, пишет Коммерсант.