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Экономика

Pierre Cardin приостановил переговоры о запуске производства в России

Модный дом Pierre Cardin приостановил переговоры о запуске производства в России, сообщает RNS со ссылкой на президента Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрея Разбродина.

Отвечая на вопрос, продолжаются ли переговоры, Разбродин сказал: «Их давно уже нет». Он отметил, что пока непонятно, вернутся ли представители Pierre Cardin к консультациям.

«От них зависит. От них пока что никаких интересов в этом направлении не проявляется на данном этапе», – добавил президент союза.

Он также сообщил, что переговорам о локализации мешало то, что у российской стороны и модного дома изначально были разные ожидания.

Комментариев со стороны Pierre Cardin пока не поступало.

Весной 2016 года сообщалось, что Pierre Cardin хочет производить одежду в России.

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