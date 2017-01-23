Pierre Cardin приостановил переговоры о запуске производства в России
Модный дом Pierre Cardin приостановил переговоры о запуске производства в России, сообщает RNS со ссылкой на президента Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрея Разбродина.
Отвечая на вопрос, продолжаются ли переговоры, Разбродин сказал: «Их давно уже нет». Он отметил, что пока непонятно, вернутся ли представители Pierre Cardin к консультациям.
«От них зависит. От них пока что никаких интересов в этом направлении не проявляется на данном этапе», – добавил президент союза.
Он также сообщил, что переговорам о локализации мешало то, что у российской стороны и модного дома изначально были разные ожидания.
Комментариев со стороны Pierre Cardin пока не поступало.
Весной 2016 года сообщалось, что Pierre Cardin хочет производить одежду в России.