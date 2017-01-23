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Культура

Мединский предложил жёстче отбирать фильмы для борьбы с низкими рейтингами

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что нужно жестче отбирать фильмы для государственного финансирования, чтобы исключить низкие рейтинги, сообщает ТАСС.

Таким образом Мединский прокомментировал ситуацию вокруг фильма «Взломать блогеров», который был создан студией Тимура Бекмамбетова и имел крайне низкий рейтинг.

«Очевидно, что это творческая неудача», — отметил министр. В этом с ним согласился и глава Фонда кино Антон Малышев.

При этом Мединский сообщил, что на обсуждении Минкульта стоит вопрос о закреплении прав государственных киностудий на их коллекции.

«Нам поступили запросы от «Ленфильма» и Киностудии имени Горького. Было бы справедливым закрепить коллекции за стопроцентно государственными киностудиями», — сказал он.

По его мнению, это позволит киностудиям получать дополнительные средства за использование коллекций.

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