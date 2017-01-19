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Страна и мир

Киевская типография признала Крым территорией России

Киевская типография выпустила развивающую географическую игру для детей, на картах которой Крым находится в составе России. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает издание 057.ua.

Как отмечается, детская развивающая игра «Страны+Флаги+Столицы», появившаяся на прилавках харьковских магазинов, должна развивать у детей от шести месяцев зрительную память, знание географии и стран. На карточках напечатаны флаги и столицы 40 государств, в том числе России и Украины. Причем территория последней обозначена без полуострова.

«Это ошибка дизайнера, которая их составляла. В версии игры на украинском языке таких ошибок нет — там все указано верно. Ошибка только в русскоязычной версии. Мы уже перепечатываем материал», — пояснили в типографии «Вундеркинд с пеленок».

В сентябре 2016 года Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию запретил трансляцию на территории страны детского канала «Карусель» за то, что в передаче «С добрым утром, малыши» была показана карта с российским Крымом.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.

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