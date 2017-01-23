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Спорт

Берни Экклстоуна уволили с поста главы «Формулы-1»

Исполнительный директор «Формулы-1» Берни Экклстоун заявил, что сегодня он был отправлен в отставку. «Я больше не руковожу "Формулой-1". Мою должность занял Чейз Кэри. Я был уволен сегодня. Я просто ухожу. Это официально»,— приводит Auto motor und sport слова  Экклстоуна.

Он также отметил, что ему был предложен пост почетного президента. «Это американский термин, это своего рода почетный президент. Я не знаю, что это значит»,— добавил Берни Экклстоун.

В прошлом году «Формулу-1» приобрела американская компания Liberty Media. Ожидалось, что Берни Экклстоун сохранит свой пост как минимум на следующие три года. Впрочем, Liberty Media тогда поставила над Берни Экклстоуном своего человека — Чейза Кэри, который занимал пост вице-президента медиахолдинга 21st Century Fox.

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