Объявлено официальное название восьмого эпизода «Звездных войн»

10:03, 24 января 2017, ПАИ

Компания «Disney» определилась с названием следующего, восьмого, эпизода космической саги «Звездные войны». Фильм выйдет в прокат с подзаголовком «Последний джедай» («The Last Jedi»). Об этом сообщается на сайте Star Wars.

Напомним, что восьмой эпизод «Звездных войн» выйдет в прокат 15 декабря 2017 года. Его режиссером и сценаристом стал Райан Джонсон («Петля времени», «Кирпич», «Во все тяжкие»). Известно, что съемки фильма уже завершены.

«Звёздные войны» (англ. Star Wars) — фантастическая космическая сага, включающая в себя 8 кинофильмов, а также анимационные сериалы, мультфильмы, телефильмы, книги, комиксы, видеоигры. Все они имеют единую сюжетную линию и созданы в единой фантастической Вселенной «Звёздных войн», задуманной и реализованной американским режиссёром Джорджем Лукасом в конце 1970-х годов и позднее расширенной.