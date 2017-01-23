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Политика

США допустили проведение совместных с Россией операций в Сирии

США не исключают проведения совместных с Россией операций в Сирии, в частности, направленных против «Исламского государства». Об этом журналистам заявил представитель Белого дома Шон Спайсер, передает ТАСС.

«Если есть путь, позволяющий нам бороться с ИГИЛ вместе с любой страной, будь то Россия или какое бы то ни было иное государство, и у нас есть общий национальный интерес, конечно, мы этим воспользуемся», — подчеркнул Спайсер, отвечая на вопрос о возможности совместных российско-американских операций в Сирии.

При этом он не стал приводить какие-либо детали относительно имевшей место, по свидетельству Минобороны России, передачи координат террористов в Сирии российским ВКС на базе Хмеймим. Спайсер рекомендовал обращаться по этому поводу в Пентагон и заявил, что такое взаимодействие между Москвой и Вашингтоном «все еще развивается».

Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами с 2014 года проводит в Сирии операцию против террористов. Российские ВКС начали наносить удары по боевикам в этой стране с осени 2015-го. В октябре прошлого года между странами был заключен меморандум о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в воздушном пространстве Сирии.

Ранее Трамп заявлял, что готов к диалогу с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, две страны могут, например, вместе бороться с «Исламским государством».

Группировка «Исламское государство» в России включена в список террористических организаций, за участие в деятельности которых предусмотрена уголовная ответственность.

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