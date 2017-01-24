Три человека пострадали в авариях на дорогах Псковской области 23 января

08:56, 24 января 2017, ПАИ

23 января на территории Псковской области зарегистрировали 3 ДТП, в которых 3 человека получили ранения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

В этот день сотрудники ГИБДД задержали 7 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Всего были выявлены 429 нарушений Правил дорожного движения.

Кроме того, в понедельник в органы внутренних дел Псковской области поступили 34 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях, из них 9 - по городу Пскову. В оперативных сводках УМВД зарегистрировали 18 преступлений, в том числе 9 краж.