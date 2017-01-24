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Пограничники спасли тонущих в Гдовском районе рыбаков на снегоходе

На прошедших выходных в одном километре от полуострова Мтеж Гдовского района на стыке Псковского и Тёплого озёр сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области спасли тонущих рыбаков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В управлении рассказали, что команда рыбаков вышла на лед на снегоходе «Буран» за уловом, а когда возвращались домой с рыбалки, лед не выдержал и снегоход провалился. Рыбаки незамедлительно подали сигнал «SOS», и после поступившей на пульт дежурного отдела в городе Гдове просьбы о помощи, руководство Пограничного управления направило в район бедствия пограничный катер. Через двадцать минут осмотра местности пограничники обнаружили тонущих рыбаков.

Спасенных обогрели и отпоили горячим чаем, после чего доставили в деревню Дрисливик.

Медицинская помощь потерпевшим не потребовалась, от госпитализации они отказались. Снегоход с уловом остался на дне водоёма.

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