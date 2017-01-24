Нехватку дворников и техники обнаружила прокуратура в управляющих компаниях Псковского района

09:06, 24 января 2017, ПАИ

Прокуратура Псковского района в деятельности управляющих компаний выявила нарушения федерального законодательства, предусматривающего обязанность организаций по обслуживанию жилищного фонда своевременно производить работы по очистки кровель жилых домов от наледей и сосулек, пешеходных дорожек многоквартирных домов от наледи и снега. В ходе проверки оказалось, что штат дворников в управляющих компаниях не укомплектован в полном объеме, на балансе организаций отсутствует специализированная техника для уборки территорий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В надзорном органе обратили внимание на то, что согласно прогнозу погоды, в январе – феврале на территории Псковского района ожидается перепад температур от 0 до -10 градусов, а также выпадение осадков в виде снега, в результате чего вероятно образование на кровлях и тротуарах наледи. «При таких обстоятельствах имеются основания полагать, что ненадлежащее исполнение управляющими компаниями Псковского района требований закона может повлечь за собой причинение вреда жизни и здоровью гражданам, а также повреждение их имущества», - подчеркнули в прокуратуре.

В этой связи прокурор района трем руководителям управляющих компаний муниципалитета объявил предостережения о недопустимости нарушения закона.

Реальное исполнение требований федерального законодательства находится на контроле в прокуратуре района.