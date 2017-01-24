Ушедшего из дома в Псковском районе подростка обнаружили в Писковичах

09:13, 24 января 2017, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по Псковскому району установили местонахождение Кирилла Жукова 2003 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ранее сообщалось, что 13 января подросток ушел из дома в деревне Загорицы Псковского района. В ходе проведенных мероприятий выяснилось, что Кирилл Жуков находится в деревне Писковичи. Установить его местонахождение стражам порядка помогли местные жители.

В настоящее время подросток передан родителям. ОМВД России по Псковскому району выражает благодарность всем гражданам, оказавшим содействие полиции в розыске несовершеннолетнего.