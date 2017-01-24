В потребительскую корзину россиян добавят овощей и фруктов, но уберут мучное

10:06, 24 января 2017, ПАИ

С 2018 года в потребительскую корзину россиян добавят овощей и фруктов, но уберут мучное. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты РФ, где готовится соответствующий закон «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации».

«Предусматривается, что минимальный набор продуктов питания потребительской корзины будет формироваться с учетом необходимости повышения качества питания», — отметили в пресс-службе Минтруда. Ориентироваться в ведомстве будут на рекомендации Минздрава.

Авторы законопроекта добавили, что в потребительской корзине вырастет удельный вес овощей и фруктов, мяса и молочных продуктов, а количество круп, мучных изделий и картофеля уменьшится. Стоимость минимального набора продуктов при этом возрастет на 18% - до 69,8 тыс. рублей в год.