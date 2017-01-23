Всероссийские соревнования по биатлону стартуют в Псковской области 10 февраля

09:37, 24 января 2017, ПАИ

10 февраля на базе спортивного центра «Юность» в деревне Смоленка Островского района состоится официальное открытие Всероссийских соревнований по биатлону. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, соревнования станут отборочным этапом к первенству мира по биатлону среди юношей и юниоров 2017 года.

В церемонии открытия примет участие вице-президент Союза биатлонистов России Вадим Мелихов.

Первая гонка соревнований назначена на 11 февраля. Юниоры преодолеют дистанцию в 15 км, юниорки — 12,5 км. 13 и 14 февраля пройдут гонки-спринт на 10 км для юниоров и 7,5 км для юниорок. В соответствии с правилами соревнований время гонок определит судейская коллегия накануне дня старта.

Председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин рассказал, что заявки на участие в соревнованиях принимаются до 25 января включительно. На данный момент подтвердили свое участие около 120 спортсменов из Ханты-Мансийского Автономного округа, Тюмени, Свердловской области, республики Башкортостан. От Псковской области в соревнованиях примет участие один спортсмен.

По словам Ивана Штылина, база «Юность» готова к проведению мероприятия. Организаторами Всероссийских соревнований выступают Союз биатлонистов России, администрация Псковской области и администрация Островского района.