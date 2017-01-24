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Общество

Международный день эскимо отмечается 24 января

24 января отмечается Международный день эскимо. Об этом сообщает портал calend.ru

В этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо. Эскимо – это сливочное мороженое на палочке, покрытое шоколадной глазурью. И хотя его история насчитывает уже несколько тысячелетий (есть мнение, что уже в Древнем Риме император Нерон позволял себе подобный холодный десерт), но Днем рождения эскимо принято считать именно 24 января.

Кто и когда «изобрел» эскимо, кто придумал вставить в него палочку, откуда пошло его название - никто не знает, но существует множество версий. По одной из самых распространенных, автором данного вида мороженого является некий кулинар-кондитер Христиан Нельсон, который и придумал покрыть шоколадной глазурью брикет сливочного мороженого. И назвал его «Eskimo Pie» (пирожок эскимоса). Это произошло в 1919 году, а еще через три года он получил патент на своё «изобретение». 

В Советском Союзе эскимо появилось в 1937 году, как считается, по личной инициативе наркома продовольствия СССР Анастаса Микояна, который считал, что советский гражданин должен съедать за год не менее 5 кг мороженого. Так, выпускавшееся изначально как лакомство для любителей, оно поменяло статус, и было отнесено к «высококалорийным и витаминизированным освежающим продуктам, обладающим к тому же лечебно-диетическими свойствами». Также Микоян настаивал, что мороженое должно стать массовым продуктом питания и выпускаться по доступным ценам.

Позднее менялся состав и вид эскимо, на смену глазированным цилиндрам пришли овалы, параллелепипеды и другие фигуры, само мороженое стали изготавливать не только из сливок, но и из молока, или его производных. Менялся и состав глазури – на смену натуральному шоколаду пришли глазури с растительными жирами и красителями. Расширился и список производителей эскимо. Поэтому сегодня каждый может выбрать любимое эскимо из широкого списка представленных на рынке продуктов питания.

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