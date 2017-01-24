0
10:17
Более 356 млн рублей получит Псковская область на строительство сельских дорог
10:06
В потребительскую корзину россиян добавят овощей и фруктов, но уберут мучное
21:45
Президент внёс в Госдуму законопроект об обязанности врио губернаторов отчитываться о доходах
13:50
Александр Козловский: Мы должны сделать все, чтобы в России было выгодно заниматься бизнесом
13:35
Александр Гизбрехт развеял слухи о скорой отмене месячных проездных билетов в псковских автобусах
11:16
Top10 RESTO 2016 Псковской области (ЛОНГРИД)
09:54
Россияне выбрали наказания для чиновников-коррупционеров
Еще новости
Экономика

Доля ипотечных кредитов в России достигла рекордных показателей

К концу 2016 года доля ипотечных кредитов в кредитных портфелях российских банков достигла трети – исторического максимума. Об этом свидетельствуют результаты исследования рынка кредитования, пишет газета «Известия». Прирост доли жилищных кредитов превысил 3 процентных пункта за год, а доля потребительских кредитов и кредитов на покупку автомобилей снизилась.

По мнению экспертов, это связано с тем, что качество обслуживания ипотечных кредитов выше, чем остальных, поскольку банк тщательнее проверяет финансовое положение заемщика, а сам кредит обеспечивается залогом. Кроме того, во второй половине 2016 года у россиян появилась тенденция к повышению реальных доходов, что могло сказаться на интересе банков к ипотеке.

Некоторые специалисты также считают рост доли жилищных кредитов результатом отложенного спроса — накопленного эффекта на протяжении нескольких лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более 356 млн рублей получит Псковская область на строительство сельских дорог
24 января 2017
Более 356 млн рублей получит Псковская область на строительство сельских дорог
В потребительскую корзину россиян добавят овощей и фруктов, но уберут мучное
24 января 2017
В потребительскую корзину россиян добавят овощей и фруктов, но уберут мучное
Президент внёс в Госдуму законопроект об обязанности врио губернаторов отчитываться о доходах
23 января 2017
Президент внёс в Госдуму законопроект об обязанности врио губернаторов отчитываться о доходах 2
Александр Козловский: Мы должны сделать все, чтобы в России было выгодно заниматься бизнесом
21 января 2017
Александр Козловский: Мы должны сделать все, чтобы в России было выгодно заниматься бизнесом 3
Александр Гизбрехт развеял слухи о скорой отмене месячных проездных билетов в псковских автобусах
20 января 2017
Александр Гизбрехт развеял слухи о скорой отмене месячных проездных билетов в псковских автобусах 5
Россияне выбрали наказания для чиновников-коррупционеров
19 января 2017
Россияне выбрали наказания для чиновников-коррупционеров 3
Объём произведённой в Псковской области в 2016 году сельхозпродукции оценивается в 30 млрд рублей
18 января 2017
Объём произведённой в Псковской области в 2016 году сельхозпродукции оценивается в 30 млрд рублей
В Псковской области появится Центр поддержки социального предпринимательства
18 января 2017
В Псковской области появится Центр поддержки социального предпринимательства

Идет загрузка...