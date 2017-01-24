Доля ипотечных кредитов в России достигла рекордных показателей

13:17, 24 января 2017, ПАИ

К концу 2016 года доля ипотечных кредитов в кредитных портфелях российских банков достигла трети – исторического максимума. Об этом свидетельствуют результаты исследования рынка кредитования, пишет газета «Известия». Прирост доли жилищных кредитов превысил 3 процентных пункта за год, а доля потребительских кредитов и кредитов на покупку автомобилей снизилась.

По мнению экспертов, это связано с тем, что качество обслуживания ипотечных кредитов выше, чем остальных, поскольку банк тщательнее проверяет финансовое положение заемщика, а сам кредит обеспечивается залогом. Кроме того, во второй половине 2016 года у россиян появилась тенденция к повышению реальных доходов, что могло сказаться на интересе банков к ипотеке.

Некоторые специалисты также считают рост доли жилищных кредитов результатом отложенного спроса — накопленного эффекта на протяжении нескольких лет.