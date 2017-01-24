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Культура

29 января художники Пскова и Москвы съедутся на пленэр в Пушкинский заповедник

С 29 января по 11 февраля в Государственном музее-заповедника А. С. Пушкина «Михайловские»  пройдёт очередной художественный пленэр «Пушкиногорье», организованный совместно с псковским отделением Союза художников Псковской области. Об этом сообщается на официальном сайте музея-заповедника.

В пленэре примут участие председатель Псковского отделения Союза художников России, заслуженный художник РФ Виктор Лысюк,  художник-живописец, архитектор, член союза художников России (Псков) Геннадий Алексеев, заслуженный художник России, член Союза художников России (Москва) Николай Желтушко, член союза художников России (Псков) Николай Захаров, заслуженный художник России (Москва) Юрий Орлов, народный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств, профессор МГАХИ им. В.И. Сурикова, секретарь ВТОО «Союз художников России» (Москва) А. Суховецкий, заслуженный художник России, председатель новгородской региональной организации Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Борис Яманов; член союза художников России (Москва) Д. Антонова; заслуженный работник культуры РФ, почетный член Российской Академии художеств (Москва) Е. Павловская.

В этом году отдельное внимание будет уделено не только зимним усадебным пейзажам, но и усадебным интерьерам. У художников будет возможность познакомиться с музеем-заповедником и его окрестностями, и, поскольку, работа пленэра будет проходить в дни памяти Пушкина, они примут участие в акции памяти (к 180-летию со дня гибели А.С. Пушкина). По окончании пленэра в Научно-культурном центре состоится отчетная выставка «Венок Пушкину».

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