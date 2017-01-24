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Общество

Псковскую мотострелковую бригаду посетят военные инспекторы Латвии

В период с 24 по 26 января военные инспекторы Латвии посетят 25-ю отдельную мотострелковую бригаду, дислоцированную в Пскове. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, оценка военного объекта пройдет в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Целью посещения является проверка предоставленной ранее российской стороной информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники данной бригады. Инспекторам будет представлен предусмотренный положениями Венского документа и содержащий информацию о бригаде брифинг, а также возможность увидеть в ходе посещения личный состав и основные системы ВВТ бригады.

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