0
12:06
Волонтёры из Псковской области помогут ветеранам-блокадникам связаться с однополчанами
11:18
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Откуда взялись такие тарифы на содержание общего имущества в многоквартирных домах?
10:39
Псковская область получит средства из федерального бюджета на улучшение жилищных условий молодых семей и сельских жителей
21:45
Президент внёс в Госдуму законопроект об обязанности врио губернаторов отчитываться о доходах
19:13
Вера Емельянова: Передача Гдовского детсада в собственность района — важное и долгожданное решение
18:15
На посту псковского координатора общественной организации «Право на оружие» Сергея Макарченко сменил Николай Рассадин
18:04
Прилетит не вдруг волшебник
Еще новости
Общество

Федосеев день наступил по народному календарю

Федосеев день наступил по народному календарю, сообщает calend.ru. В христианской традиции в этот день почитается последний император Рима — Феодосий Великий, в конце V века законодательно запретивший языческие культы. В православном именослове имя Феодосия, или Федосия, соотносится с несколькими раннехристианскими святыми — преподобными Феодосием Киновиархом и Феодосием Атиохийским, мучеником Феодосием Сирмирским.

Этот день часто бывал очень холодным, что послужило основанием для такого поверья. Говорили, что нечистой силе, которую во время Святок выгнали из домов, некуда деваться и нечем заняться — поэтому она колдует морозы. От этих морозов люди ждали беды: «Мороз худ, готовит хлуд»; «Мужик за порог, а мороз ему поперек».

С морозами были связаны некоторые приметы. Считалось, что морозы в этот день — к затяжным холодам, а тепло, напротив, обещает раннюю весну. Об этом говорится и в поговорках: «Федосеевы морозы — яровой посеешь поздно»; «Федосеево тепло — на раннюю весну пошло». В то же время чрезмерно теплый день тоже не предвещал ничего хорошего: «Бойся январской весны — худая зима живуча»; «Теплые дни января добром не отзываются».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Волонтёры из Псковской области помогут ветеранам-блокадникам связаться с однополчанами
24 января 2017
Волонтёры из Псковской области помогут ветеранам-блокадникам связаться с однополчанами
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Откуда взялись такие тарифы на содержание общего имущества в многоквартирных домах?
24 января 2017
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Откуда взялись такие тарифы на содержание общего имущества в многоквартирных домах? 5
Псковская область получит средства из федерального бюджета на улучшение жилищных условий молодых семей и сельских жителей
24 января 2017
Псковская область получит средства из федерального бюджета на улучшение жилищных условий молодых семей и сельских жителей
Президент внёс в Госдуму законопроект об обязанности врио губернаторов отчитываться о доходах
23 января 2017
Президент внёс в Госдуму законопроект об обязанности врио губернаторов отчитываться о доходах 2
Вера Емельянова: Передача Гдовского детсада в собственность района — важное и долгожданное решение
23 января 2017
Вера Емельянова: Передача Гдовского детсада в собственность района — важное и долгожданное решение
На посту псковского координатора общественной организации «Право на оружие» Сергея Макарченко сменил Николай Рассадин
23 января 2017
На посту псковского координатора общественной организации «Право на оружие» Сергея Макарченко сменил Николай Рассадин 10
Артист псковского театра выпустил третью серию видео-блога о жизни провинциального актёра
23 января 2017
Артист псковского театра выпустил третью серию видео-блога о жизни провинциального актёра 2
«Ростех» передаёт здание гдовского детсада № 4 в муниципальную собственность на безвозмездной основе
23 января 2017
«Ростех» передаёт здание гдовского детсада № 4 в муниципальную собственность на безвозмездной основе

Идет загрузка...