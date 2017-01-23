Сотрудник великолукской колонии взял «серебро» на городском чемпионате по гиревому спорту

10:35, 24 января 2017, ПАИ

Сотрудник великолукской исправительной колонии №5 УФСИН России по Псковской области Сергей Горячев завоевал «серебро» на городском чемпионате по гиревому спорту. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам прошедшего в Великих Луках чемпионата по гиревому спорту, посвящённого освобождению города от немецко-фашистских захватчиков, Сергей Горячев занял второе место в весовой категории до 73 кг.

Турнир проходил среди юношей и мужчин по дисциплине – толчок гири по длинному циклу. Спортсмены разных возрастных и весовых категорий соревновались в ловкости владения тяжелыми снарядами.