Студенты побывали у экспертов-криминалистов в Пскове

11:15, 24 января 2017, ПАИ

В рамках всероссийской акции «Студенческий десант» псковские полицейские совместно с общественниками организовали для студентов посещение экспертно-криминалистического центра УМВД.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, со спецификой своей работы студентов Псковского государственного университета познакомили сотрудники ЭКЦ УМВД России по Псковской области. Главный специалист Елена Петрова рассказала гостям о видах криминалистических и специальных экспертиз, показала используемые приборы и оборудование. Ребятам продемонстрировали, как исследуются спиртосодержащие жидкости, а также наркотические средства. Студенты узнали также об исследованиях огнестрельного оружия и боеприпасов, о том, как можно распознать фальшивые купюры.

«Сотрудники подразделения имеют высшее юридическое образование. Многие из них прошли обучение в специализированных заведениях и являются специалистами высокого уровня. Именно профессионализма эксперта-криминалиста зачастую зависит исход уголовного дела и судьбы многих людей», - подчеркнули в УМВД.