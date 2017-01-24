0
09:10
Пограничники спасли тонущих в Гдовском районе рыбаков на снегоходе
18:04
Прилетит не вдруг волшебник
17:15
Пострадавшего на пожаре в Дновском районе ребенка вертолетом отправили в ожоговый центр Санкт-Петербурга
13:19
Псковская полиция ищет подростка, неоднократно уходившего из дома
09:25
Автомобиль Chevrolet Captiva врезался в столб на улице Труда в Пскове
15:43
Пять нарушителей запрета на катание на лошадях выявили в Детском парке Пскова
12:16
В Пскове на стройке рабочий сорвался с высоты вместе с «люлькой»
Еще новости
Происшествия

В Палкинском районе пьяный водитель «Газели» врезался в дерево

23 января в 0:10 в Палкинском районе на 1-м километре дороги Речевицы – Лесное 62-летний водитель ГАЗ-3110, находясь в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость  и не справился с управлением. Автомобиль съехал в левый кювет по ходу движения и врезался в дерево. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, автомобилист получил незначительные травмы.

В 7:15 в Пскове у дома № 11 по проспекту Энтузиастов 62-летний мужчина на «Форде» сбил 28-летнего молодого человека, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. Пешехода направили в травмпункт, откуда позже отпустили.

В этот же день в 10:35 в Дедовичском районе на 10-м километре автодороги Дубровка – Дедовичи в районе деревни Крючково 25-летний молодой человек на «Фольксвагене», выполняя обгон, столкнулся с «Хендай». В результате ДТП 31-летнего водителя «Хендай» пришлось госпитализировать.

В 12:30 в Локнянском районе на 247-м километре трассы Шимск – Старая Русса – Локня – Великие Луки 39-летний водитель «Крайслера» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Автомобилист самостоятельно обратился в травмпункт Санкт-Петербурга.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Пограничники спасли тонущих в Гдовском районе рыбаков на снегоходе
24 января 2017
Пограничники спасли тонущих в Гдовском районе рыбаков на снегоходе
Пострадавшего на пожаре в Дновском районе ребенка вертолетом отправили в ожоговый центр Санкт-Петербурга
22 января 2017
Пострадавшего на пожаре в Дновском районе ребенка вертолетом отправили в ожоговый центр Санкт-Петербурга
Псковская полиция ищет подростка, неоднократно уходившего из дома
22 января 2017
Псковская полиция ищет подростка, неоднократно уходившего из дома 1
Автомобиль Chevrolet Captiva врезался в столб на улице Труда в Пскове
22 января 2017
Автомобиль Chevrolet Captiva врезался в столб на улице Труда в Пскове 2
Пять нарушителей запрета на катание на лошадях выявили в Детском парке Пскова
21 января 2017
Пять нарушителей запрета на катание на лошадях выявили в Детском парке Пскова 5
В Пскове на стройке рабочий сорвался с высоты вместе с «люлькой»
21 января 2017
В Пскове на стройке рабочий сорвался с высоты вместе с «люлькой» 1
На дороге Псков – Гдов загорелся лесовоз
20 января 2017
На дороге Псков – Гдов загорелся лесовоз
Гражданин Белоруссии пострадал при столкновении Volvo и Nissan в Опочецком районе
20 января 2017
Гражданин Белоруссии пострадал при столкновении Volvo и Nissan в Опочецком районе

Идет загрузка...