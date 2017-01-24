В Палкинском районе пьяный водитель «Газели» врезался в дерево

10:13, 24 января 2017, ПАИ

23 января в 0:10 в Палкинском районе на 1-м километре дороги Речевицы – Лесное 62-летний водитель ГАЗ-3110, находясь в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость и не справился с управлением. Автомобиль съехал в левый кювет по ходу движения и врезался в дерево. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, автомобилист получил незначительные травмы.

В 7:15 в Пскове у дома № 11 по проспекту Энтузиастов 62-летний мужчина на «Форде» сбил 28-летнего молодого человека, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. Пешехода направили в травмпункт, откуда позже отпустили.

В этот же день в 10:35 в Дедовичском районе на 10-м километре автодороги Дубровка – Дедовичи в районе деревни Крючково 25-летний молодой человек на «Фольксвагене», выполняя обгон, столкнулся с «Хендай». В результате ДТП 31-летнего водителя «Хендай» пришлось госпитализировать.

В 12:30 в Локнянском районе на 247-м километре трассы Шимск – Старая Русса – Локня – Великие Луки 39-летний водитель «Крайслера» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Автомобилист самостоятельно обратился в травмпункт Санкт-Петербурга.