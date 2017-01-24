В Пскове поймали водителя «Мерседеса», повторно севшего за руль пьяным

11:00, 24 января 2017, ПАИ

Вечером 23 января в Пскове на улице 23 Июля дорожная полиция задержала 41-летнего нетрезвого водителя «Мерседес Бенц», который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.