Более 356 млн рублей получит Псковская область на строительство сельских дорог
Правительство распределило более восьми миллиардов рублей субсидий на строительство сельских дорог в 54 субъектах РФ. Псковская область получит 356 млн 760 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.
«Принятое решение будет способствовать увеличению протяжённости сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значений», - отмечается в документе.
Деньги из федеральной казны получат регионы, которые в своих бюджетах нашли средства на прокладку дорог в сельской местности, в том числе к ближайшим общественно значимым объектам сельских населённых пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Средства выделяются в рамках Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», которая является частью госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.