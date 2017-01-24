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Общество

Псковская область получит средства из федерального бюджета на улучшение жилищных условий молодых семей и сельских жителей

Псковская область получит из федерального бюджета 1 млн 424,2 тыс. рублей на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. Соответствующий документ о распределении в 2017 году субсидий регионам опубликован на сайте Правительства РФ. Средства в общем размере 6 млрд 786,1 млн рублей распределяются в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы.

Кроме того, в Псковскую область поступят из федеральной казны средства в размере 5 млн 302,3 тыс. рублей на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья. В соответствии с опубликованным на сайте кабинета министров распоряжением 4,234 млрд рублей распределены между 75 субъектами Федерации в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Предусмотрено предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в размере не менее 30% его расчётной стоимости для молодых семей, не имеющих детей, и не менее 35% – для молодых семей, имеющих одного ребёнка или более.

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